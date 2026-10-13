Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 провела свой первый матч на ЧМ
Футбол
- 13 октября, 2026
- 15:03
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Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 провела свой первый матч на чемпионате мира.
Как сообщает Report, сборная встретилась с Румынией.
Игра завершилась со счётом 3:3. В составе сборной Азербайджана отличились Хазар Агалызаде (3), Нихад Агаев (35) и Фарид Аббасов (39).
Отметим, что стартовавшие сегодня соревнования будут проводиться в Хорватии до 16 октября.
Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 komandası dünya çempionatına heç-heçə ilə başlayıb
Azerbaijan U-23 minifootball team draws 3-3 with Romania in World Cup opener
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