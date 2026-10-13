Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 провела свой первый матч на ЧМ

Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 провела свой первый матч на чемпионате мира.

Как сообщает Report, сборная встретилась с Румынией.

Игра завершилась со счётом 3:3. В составе сборной Азербайджана отличились Хазар Агалызаде (3), Нихад Агаев (35) и Фарид Аббасов (39).

Отметим, что стартовавшие сегодня соревнования будут проводиться в Хорватии до 16 октября.