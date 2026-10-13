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    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 komandası dünya çempionatına heç-heçə ilə başlayıb

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 14:44
    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 komandası dünya çempionatına heç-heçə ilə başlayıb

    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 komandası dünya çempionatında ilk matçına çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma Rumıniya ilə qarşılaşıb.

    Görüş 3:3 hesabı ilə başa çatıb. Azərbaycan millisinin heyətində Xəzər Ağalızadə (3), Nihad Ağayev (35) və Fərid Abbasov (39) fərqləniblər.

    Qeyd edək ki, bu gün startı verilən yarış oktyabrın 16-na qədər Xorvatiyada təşkil olunacaq.

    Azərbaycan U-23 minifutbol millisi Minifutbol üzrə dünya çempionatı
    Сборная Азербайджана по мини-футболу U-23 провела свой первый матч на ЧМ
    Azerbaijan U-23 minifootball team draws 3-3 with Romania in World Cup opener
    44 - Tezliklə
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