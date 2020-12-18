Перечислены случаи, при которых врачи "скорой" берут мазок на ковид

Берут материал для лабораторного исследования у больных с температурой выше 38 градусов

Внесена ясность в случаи, при которых Станция скорой и неотложной медпомощи города Баку берет мазок на вирус COVID-19.

Как передает Report, заместитель главврача станции Ирада Алиева сообщила, что берут материал для лабораторного исследования у больных с температурой выше 38 градусов, с сопутствующими хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, болезни дыхательных путей), у лиц с жалобами на нехватку дыхания, одышкой, находящихся в тяжелом состоянии, а также у беременных женщин.

И.Алиева также подчеркнула, что по поручению Минздрава, поликлиники по Баку переведены на усиленный режим работы: "В связи с COVID-19 гражданам услуги оказываются с 08:00 до 18:00 семь дней в неделю, включая выходные. Обследование, домашнее наблюдение и снабжение витаминными комплексами больных с температурой до 38 градусов, переносящих болезнь легко или бессимптомно, осуществляется со стороны поликлиник".