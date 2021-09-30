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Пенитенциарная служба: Экс-депутат Рафаэль Джабраилов отказался от вакцинации

Пенитенциарная служба: Экс-депутат Рафаэль Джабраилов отказался от вакцинации Экс-депутат Рафаэль Джабраилов (1958 г.р.) наотрез отказался от вакцинации, проводимой добровольно в местах лишения свободы.
Здоровье
30 сентября 2021 г. 13:55
Пенитенциарная служба: Экс-депутат Рафаэль Джабраилов отказался от вакцинации
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Экс-депутат Рафаэль Джабраилов (1958 г.р.) наотрез отказался от вакцинации, проводимой добровольно в местах лишения свободы.

В Пенитенциарной службе сообщили Report о том, что проводилось его лечение в связи с обострением хронического сахарного диабета и артериальной гипертензией. Но с учетом того, что он входил в группу риска из-за хронических заболеваний, 28 сентября был помещен в больницу Yeni Klinika для продолжения лечения.

12.51

Медицинский центр Yeni Klinika назвал причину смерти экс-депутата Рафаэля Джабраилова.

Из клиники Report сообщили, что Р.Джабраилов поступил в больницу с сатурацией (насыщение крови кислородом - ред.) 60%.

"Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - сообщили в медцентре.

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Версия на азербайджанском языке "Yeni Klinika" sabiq deputat Rəfael Cəbrayılovun ölüm səbəbini açıqlayıb

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