Пенитенциарная служба: Экс-депутат Рафаэль Джабраилов отказался от вакцинации

Экс-депутат Рафаэль Джабраилов (1958 г.р.) наотрез отказался от вакцинации, проводимой добровольно в местах лишения свободы.

Экс-депутат Рафаэль Джабраилов (1958 г.р.) наотрез отказался от вакцинации, проводимой добровольно в местах лишения свободы.

В Пенитенциарной службе сообщили Report о том, что проводилось его лечение в связи с обострением хронического сахарного диабета и артериальной гипертензией. Но с учетом того, что он входил в группу риска из-за хронических заболеваний, 28 сентября был помещен в больницу Yeni Klinika для продолжения лечения.

12.51

Медицинский центр Yeni Klinika назвал причину смерти экс-депутата Рафаэля Джабраилова.

Из клиники Report сообщили, что Р.Джабраилов поступил в больницу с сатурацией (насыщение крови кислородом - ред.) 60%.

"Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - сообщили в медцентре.