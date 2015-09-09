Парвиз Азизбеков: Регулирование цен повлияет также на список лекарств, выдаваемых льготным группам

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Гражданам, которые отнесены к льготным группам населения, государство бесплатно выдает 141 наименование лекарственных препаратов. К ним относятся зарегистрированные по месту жительства больные сахарным диабетом, инвалиды I и II группы, онкологические больные". Об этом Report заявил начальник инспекции контроля за качеством лекарств центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана.

По его словам, сегодня в Баку Минздравом установлены 26 таких аптек: "Эти аптеки занимаются исключительно обеспечением лекарственными средствами больных, входящих в льготные группы. Эти больные раз в месяц могут пойти в эти аптеки и забрать лекарства".

Он отметил, что после начала регулирования государством цен на лекарства и проведенных работ, список лекарств, выдаваемых таким больным, также может быть расширен: "Проводятся необходимые работы в данном направлении".