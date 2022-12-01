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Импортированная в Азербайджан партия биоактивных пищевых продуктов признана непригодной

Импортированная в Азербайджан партия биоактивных пищевых продуктов признана непригодной Импортированная в Азербайджан партия биологически активных пищевых продуктов оказалась непригодной для использования.
Здоровье
1 декабря 2022 г. 16:36
Импортированная в Азербайджан партия биоактивных пищевых продуктов признана непригодной

Импортированная в Азербайджан партия биологически активных пищевых продуктов оказалась непригодной для использования.

Об этом Report сообщили в Агентстве по безопасности продовольственных продуктов (АПБА).

В соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов были проведены испытания образцов биологически активного пищевого продукта “Zink Godarov капсула №30”, который юридическое лицо ООО “Jala Pharma” импортировало из Румынии общим весом 217 кг (10 000 штук). В результате исследований было установлено, что содержание тяжелых металлов (свинца (PB), кадмия (CD)) в образцах превышает норму.

Агентство приняло соответствующее решение в связи с уничтожением непригодной для потребления партии биологически активных пищевых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilmiş bioloji aktiv qida məhsulu partiyasının yararsız olduğu aşkarlanıb

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