Импортированная в Азербайджан партия биоактивных пищевых продуктов признана непригодной

Импортированная в Азербайджан партия биологически активных пищевых продуктов оказалась непригодной для использования.

Импортированная в Азербайджан партия биологически активных пищевых продуктов оказалась непригодной для использования.

Об этом Report сообщили в Агентстве по безопасности продовольственных продуктов (АПБА).

В соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов были проведены испытания образцов биологически активного пищевого продукта “Zink Godarov капсула №30”, который юридическое лицо ООО “Jala Pharma” импортировало из Румынии общим весом 217 кг (10 000 штук). В результате исследований было установлено, что содержание тяжелых металлов (свинца (PB), кадмия (CD)) в образцах превышает норму.

Агентство приняло соответствующее решение в связи с уничтожением непригодной для потребления партии биологически активных пищевых продуктов.