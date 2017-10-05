Пациент: Оперировавший мой нос врач присвоил мои деньги

© Cavid Ismayilov Facebook

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Баку пациент утверждает, что врач присвоил его деньги.

Обратившаяся в Report в связи с этим 22-летняя Лала Гасанова отметила, что она 2 сентября 2016 года оперировала нос в Baku City Hospital.

Л.Гасанова отметила, что вместе с анализами для операции заплатила 2300 манатов. По ее словам, это была ее третья операция: "Операцию провел лор-хирург больницы Джавид Исмаилов. Причина такой большой суммы была в том, что в мой нос должны были вставить хрящ, извлеченный из-под грудной части. Для этого на операцию должен был прийти другой хирург. Так получилось, что нужды в другом враче не оказалось, т.е. хрящ не использовали. Я потребовала у Джавида Исмаилова вернуть мне деньги, заплаченные для того хирурга, но мои деньги не вернули. Причиной назвали то, что хирург потратил свое время".

Пациентка по прошествии некоторого времени после операции заметила, что в носу осталась нитка. Для удаления нитки она отправилась к врачу. Врач Дж.Исмаилов удалил часть нитки при помощи пинцета и ножниц, но для высушивания корня нитки прописал лекарство, добавила Л.Гасанова. По словам девушки, помощник врача потребовал у нее 100 манатов для полного удаления нитки: "Это их ошибка. Они нанесли мне моральный ущерб, еще хотят материально получить 100 манатов".

Лала Гасанова

Лала Гасанова подчеркнула, что врач не признал своей ошибки. Кроме того, сумму в 2300 манатов девушка выплатила не в кассу, а отдала лично врачу, не получив взамен чек.

Лор-хирург Джавид Исмаилов сообщил Report, что из-за того, что операция проводилась в третий раз, сумма выплачивалась в двойном размере (2300 манатов): "Для этого человека в любом случае сумма анализов 100 манатов. Я могу провести операцию по удалению нитки без дополнительной платы. Мы не производители ниток, это не врачебная ошибка. Из-за прохождения длительного времени после операции нужно снова делать анализы. Если бы это была моя вина, я бы выплатил эту сумму из кармана. Но наличие нитки - не моя вина. Для формирования хряща кончика носа нитки остаются там долгое время. У пациентки они вошли в реакцию с кожей и вышли наружу. Это не моя ошибка, и не ошибка пациентки".

Адвокат Эльвин Салимов сообщил Report, что если во время операции имела место ошибка, пациент не должен оплачивать последующие анализы: "Врач должен давать гарантию всем средствам, используемым при операции. Пациент должен сообщить в министерство здравоохранения обо всех подробностях случившегося, обратиться в прокуратуру того района".