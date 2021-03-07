Остывший кофе может быть вреден

Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья.

Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , причину объяснила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Она отметила, что в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не произойдет, а вот кофе с молоком или сливками надолго на столе или в машине лучше не оставлять.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час", – посоветовала Дианова.

Черный кофе может храниться дольше, но его, когда он остыл, тоже лучше держать в холодильнике.

Диетолог отметила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов ‒ потом их нужно убирать в холодное место. А лучше всего, по ее словам, не забывать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.

При этом врач напомнила, что именно свежесваренный кофе оказывает на человека определенный психологический эффект благодаря характерным аромату и вкусу.

"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Дианова.