О нас

Оставленный Pfizer завод под Калугой начнут достраивать в 2023 году

Оставленный Pfizer завод под Калугой начнут достраивать в 2023 году Компания "Фарм Эйд", выкупившая у "Новамедики" и Pfizer завод по производству вакцин в Калужской области, возобновит строительство предприятия в 2023 году.
Здоровье
26 декабря 2022 г. 12:59
Оставленный Pfizer завод под Калугой начнут достраивать в 2023 году

Компания "Фарм Эйд", выкупившая у "Новамедики" и Pfizer завод по производству вакцин в Калужской области, возобновит строительство предприятия в 2023 году.

Как передает Report, об этом Газете.ru заявил гендиректор фармкомпании-владельца завода Азамат Метов.

"Сейчас мы завершили подготовку всей проектной документации, переделали существующее здание под свои потребности и технологии. В этом году мы получим все экспертизы, новое разрешение на строительство и приступим к возобновлению работ в следующем году", - объяснил Метов.

По словам Метова, общая площадь здания - более 25 тыс. кв. м. На них расположатся два цеха: под живые вирусные вакцины и под другие биотехнологические препараты.

"Также на площадке будет находиться R&D лаборатория. Там мы будем производить клинические исследования вакцин, чтобы получить нужные разрешения на реализацию препаратов на территории России и ЕАЭС. Также в здании будет располагаться лаборатория контроля качества, высокостелажный узкопроходный склад, где будет семь ярусов паллетного хранения, вспомогательные помещения и административный блок", - рассказал Метов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi