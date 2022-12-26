Оставленный Pfizer завод под Калугой начнут достраивать в 2023 году

Компания "Фарм Эйд", выкупившая у "Новамедики" и Pfizer завод по производству вакцин в Калужской области, возобновит строительство предприятия в 2023 году.

Компания "Фарм Эйд", выкупившая у "Новамедики" и Pfizer завод по производству вакцин в Калужской области, возобновит строительство предприятия в 2023 году.

Как передает Report, об этом Газете.ru заявил гендиректор фармкомпании-владельца завода Азамат Метов.

"Сейчас мы завершили подготовку всей проектной документации, переделали существующее здание под свои потребности и технологии. В этом году мы получим все экспертизы, новое разрешение на строительство и приступим к возобновлению работ в следующем году", - объяснил Метов.

По словам Метова, общая площадь здания - более 25 тыс. кв. м. На них расположатся два цеха: под живые вирусные вакцины и под другие биотехнологические препараты.

"Также на площадке будет находиться R&D лаборатория. Там мы будем производить клинические исследования вакцин, чтобы получить нужные разрешения на реализацию препаратов на территории России и ЕАЭС. Также в здании будет располагаться лаборатория контроля качества, высокостелажный узкопроходный склад, где будет семь ярусов паллетного хранения, вспомогательные помещения и административный блок", - рассказал Метов.