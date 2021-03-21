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Оштрафованы несколько объектов общепита

Оштрафованы несколько объектов общепита Агентство по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AGTA) продолжает рейды по объектам общественного питания
Здоровье
21 марта 2021 г. 16:53
Оштрафованы несколько объектов общепита

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AGTA) продолжает рейды по объектам общественного питания с целью контроля за соблюдением требований законодательства, а также методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета Министров.

Как сообщает Report со ссылкой на AGTA, в рамках контрольных мероприятий 20 марта 2021 года было проведено 397 мониторингов 236 объектов общественного питания по всей стране.

В ходе мониторингов на 8 предприятиях были выявлены факты грубых нарушений требований законодательства. В связи с выявленными недостатками приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

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