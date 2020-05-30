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Оперштаб: Количество коек для пациентов с COVID-19 превысит 7000

Оперштаб: Количество коек для пациентов с COVID-19 превысит 7000

«На сегодняшний день в стране выделено более 5 000 коек для лечения пациентов с коронавирусом. В больнице модульного типа будет находиться 2000 коек. Начиная со следующей недели пациенты будут размещены там».

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что общее количество коек будет более 7 000. «Если мы посмотрим на количество пациентов сегодня, показатель заполняемости больниц - высокий».

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