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Оперативный штаб в очередной раз обратился к гражданам

​Оперативный штаб в очередной раз обратился к гражданам

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики совершил очередное обращение к гражданам.

Как передает Report, в обращении говорится о необходимости сохранять бдительность и соблюдать решения штаба:

"Учитывая объявление глобальной пандемии коронавируса и тенденцию к широкому распространению вируса, мы еще раз призываем граждан быть внимательными, соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, полностью выполнять решения и установленные правила оперативного штаба при Кабмине, принятые с целью надежной охраны здоровья населения и обеспечения безопасности".

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