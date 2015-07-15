ООН: За 15 лет удалось предотвратить 30 млн. новых случаев заражения ВИЧ/СПИДом

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ C 2000 года число новых случаев заражения ВИЧ в мире снизилось на 35%, а количество смертей от СПИДа – на 41%. Это означает, что за 15 лет удалось предотвратить 30 млн. заражений и почти восемь миллионов случаев смерти в результате вируса иммунодефицита. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), представленном в рамках Третьей конференции по финансированию развития.

В докладе также отмечается, что одним из наиболее примечательных достижений является предотвращение распространения новых ВИЧ-инфекций среди детей. В 2000 году число новых ВИЧ-инфекций среди детей составляло 520 тыс. К 2014 году в 85 странах было менее 50 новых ВИЧ-инфекций среди детей в год, а в 2015 году Куба стала первой страной, которой удалось полностью избавиться от заражений ВИЧ среди детей.

"Мы доказали, что это лечение может быть доступно всем людям на планете вне зависимости от места их проживания", - заявил Генеральный секретарь ООН. Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году.