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ООН в очередной раз окажет Азербайджану техническую помощь

ООН в очередной раз окажет Азербайджану техническую помощь

© Report

"Мы передали медицинские принадлежности Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Министерству здравоохранения. Речь идет как о защитных средствах, так и других медицинских принадлежностях, предназначенных для борьбы с пандемией".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи.  

"В настоящее время мы проводим обсуждения с Министерством экономики и Кабинетом министров для оказания технической помощи Азербайджану в улучшении социально-экономической ситуации. Наше сотрудничество с правительством Азербайджана в данном направлении продолжается”, - сказал он.

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