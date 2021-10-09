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ООН и ВОЗ призывают отказаться от "вакцинного национализма"

ООН и ВОЗ призывают отказаться от "вакцинного национализма" Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили Стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19, вновь призвав отказаться от "вакцинного национализма".
Здоровье
9 октября 2021 г. 07:45
ООН и ВОЗ призывают отказаться от вакцинного национализма
Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили Стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19, вновь призвав отказаться от "вакцинного национализма".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Цель стратегии - к концу года охватить вакцинированием 40 процентов людей во всех странах, а к середине следующего года - 70 процентов. Для реализации плана срочно требуется 8 млрд долларов США.

Гутерриш и Гебрейесус настоятельно рекомендовали промышленно развитым странам делиться дозами вакцин с бедными странами и наращивать их производство.

Только такой подход, по их словам, позволит остановить пандемию и предотвратить дальнейшую мутацию вируса. "Неравенство в доступе к вакцинам усугубляет пандемию COVID-19. Это неравенство ведет к появлению новых вариантов вируса и их распространению по всему миру, оборачивается гибелью миллионов людей и дальнейшим экономическим спадом, который чреват потерей триллионов долларов", - сказал Гутерриш.

По его словам, вместо глобальных скоординированных действий по доставке вакцин туда, где они больше всего нужны, страны проявляют "вакцинный национализм", занимаются накоплением доз и прибегают к "вакцинной дипломатии".

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