ООН и ВОЗ призывают отказаться от "вакцинного национализма"

Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили Стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19, вновь призвав отказаться от "вакцинного национализма".

Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили Стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19, вновь призвав отказаться от "вакцинного национализма".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Цель стратегии - к концу года охватить вакцинированием 40 процентов людей во всех странах, а к середине следующего года - 70 процентов. Для реализации плана срочно требуется 8 млрд долларов США.

Гутерриш и Гебрейесус настоятельно рекомендовали промышленно развитым странам делиться дозами вакцин с бедными странами и наращивать их производство.

Только такой подход, по их словам, позволит остановить пандемию и предотвратить дальнейшую мутацию вируса. "Неравенство в доступе к вакцинам усугубляет пандемию COVID-19. Это неравенство ведет к появлению новых вариантов вируса и их распространению по всему миру, оборачивается гибелью миллионов людей и дальнейшим экономическим спадом, который чреват потерей триллионов долларов", - сказал Гутерриш.

По его словам, вместо глобальных скоординированных действий по доставке вакцин туда, где они больше всего нужны, страны проявляют "вакцинный национализм", занимаются накоплением доз и прибегают к "вакцинной дипломатии".