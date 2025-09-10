ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млн

    Здоровье
    • 10 сентября, 2025
    • 05:06
    ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млн

    Число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих от избыточного веса, с 2000 года удвоилось до 391 млн.

    Как передает Report, об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    "С 2000 года число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих избыточным весом, удвоилось с 194 млн до 391 млн", - отмечается в докладе ЮНИСЕФ, посвященном состоянию детского питания в мире.

    Эксперты ЮНИСЕФ указывают, что продукты глубокой переработки и фастфуд с высоким содержанием сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок "определяют рацион детей не столько в результате их личного выбора, сколько под влиянием нездоровой пищевой среды".

    В нем говорится, что этот рост неравномерен. Так, в Южной Азии, регионе с самой низкой распространенностью избыточного веса в 2000 году, встречаемость этого вида нарушения питания к 2022 году увеличилась почти в пять раз, в то время как Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке - только на 10 процентных пунктов.

    Согласно данным в докладе, такие продукты наиболее широко представлены на полках магазинов и в школах, а их реклама в интернете и социальных сетях дает производителям "широкие возможности для привлечения молодой аудитории".

    BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb

    Лента новостей