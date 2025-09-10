İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb

    Sağlamlıq
    • 10 sentyabr, 2025
    • 05:17
    BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb

    Artıq çəkidən əziyyət çəkən 5-19 yaş arası uşaq və yeniyetmələrin sayı 2000-ci ildən bu yana iki dəfə artaraq 194 milyondan 391 milyon nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu (UNICEF) məlumat yayıb.

    Qurumun ekspertləri qeyd ediblər ki, yüksək səviyyədə şəkər, nişasta, duz, zərərli yağlar və əlavələr olan yüksək emal olunmuş "fast food" məhsulları uşaqların qida rasionunu onların şəxsi seçimləri nəticəsində deyil, qeyri-sağlam qida mühitinin təsiri ilə müəyyən edir.

    Məlumata görə, belə məhsullar ən çox mağaza rəflərində, məktəblərdə təqdim olunur. Eyni zamanda  sosial şəbəkələr reklamlarla gənc auditoriyanı cəlb etmək üçün geniş imkanlar yaradır.

    "2025-ci ildə tarixi dönüş nöqtəsi əldə olunub: qlobal miqyasda ilk dəfə olaraq 5-19 yaş arası uşaq və yeniyetmələr arasında piylənmənin yayılması çəki azlığının yayılmasını üstələyib. 2000-ci ildən bəri 5-19 yaş arası uşaqlar arasında çəki çatışmazlığının yayılması demək olar ki, 13%-dən 9,2%-ə düşüb, piylənmə nisbəti isə 3%-dən 9,4%-ə yüksəlib. Uşaqlarda piylənmə, Saharadan cənub-şərqi Afrika və Cənubi Asiya istisna olmaqla, dünyanın bütün bölgələrində çəki çatışmazlığından daha çox yayılıb".

    Hesabat 190-dan çox ölkədən əldə edilən məlumatlara əsaslanıb və dünyada 5-19 yaş arası uşaqlar arasında piylənmənin ən yüksək yayılmasının bəzi Sakit okean ada ölkələrində - Niue (38%), Kuk adaları (37%) və Nauruda (33%) müşahidə edildiyi bildirilib.

    Uşaq UNİCEF
    ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млн

    Son xəbərlər

    05:17

    BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb

    Sağlamlıq
    04:41

    Kamçatka yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    04:33

    "Die Weltwoche": Makron hakimiyyətdə qalmaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyasını" təşviq edir

    Digər ölkələr
    04:15

    Qəzza danışıqları Doha hücumundan sonra dayandırılıb

    Digər ölkələr
    04:08

    Tramp Putinlə yenidən danışacağını bildirib

    Digər ölkələr
    03:46

    Sorğu: Almanların təxminən 70%-i kanslerin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    03:14

    ABŞ konqresmenləri Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    02:43

    KİV: Qətər polisi Dohaya hücumlardan sonra itkin düşənlərin axtarışını davam etdirir

    Digər ölkələr
    02:17

    Qətərin Baş naziri İsrailə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti