Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу , при каких условиях еда становится причиной возникновения рака.

Как передает Report, по словам специалиста, продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.

"Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология", - пояснил М.Мяснянкин.

Медик называет главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.

"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", - уточнил эксперт.

М.Мяснянкин также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.