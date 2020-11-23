Онколог назвал главную ошибку, которая превращает еду в причину рака

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал
Как передает Report, по словам специалиста, продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.
"Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология", - пояснил М.Мяснянкин.
Медик называет главной проблемой способ приготовления пищи. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле.
"Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться", - уточнил эксперт.
М.Мяснянкин также советует полностью исключить из рациона спиртные напитки, поскольку их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.