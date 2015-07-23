​Октай Ширалиев подписал приказ о коронавирусе

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ в целях усиления профилактических мер в Азербайджане против коронавирусного заболевания.

Об этом Report сообщили из министерства.

В приказе отмечается о необходимости информирования руководителями медицинских управлений и учреждений городов и районов республики медперсонала о данном заболевании, незамедлительного информирования местных центров гигиены и эпидемиологии о случаях острого респираторного заболевания, о необходимости доставки взятых образцов в Республиканскую противочумную станцию, проведения дезинфекции и пр.

В министерстве также сказали, что эпидемиологическое состояние в стране находится под постоянным контролем и случаев заражения вирусом или же подозрений на заражение зарегистрировано не было.

Отметим, что в целом по всем странам данный вирус подхватили более 1,3 тыс. человек, около 500 из которых скончались.