Официальные лица посетили пострадавших при происшествии на 10-ой платформе в месторождении "Гюнешли"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Первый вице-президент SOCAR Хошбехт Юсифзаде, вице-президент компании Рахман Гурбанов, госсоветник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев посетили проходящих лечение в Центральной больнице нефтяников пострадавших при аварии и пожаре на 10-ой платформе в месторождении "Гюнешли".

Как сообщает находящийся на данный момент в больнице сотрудник Report, они интересовались самочувствием пострадавших, узнали мнение врачей.

Напомним, что 9 пострадавших в результате аварии нефтяников продолжают лечение в Центральной больнице нефтяников.

Отметим, что 4 декабря в 17:40 на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека, 29 человек пропали без вести, тело одного погибшего нефтяника передано семье. Поиски пропавших без вести продолжаются.