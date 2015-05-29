Обязательное медицинское обследование вступающих в брак будет осуществляться в государственных медучреждениях

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "С 1 июня этого года вступает в силу правило прохождения вступающими в брак лицами обязательного медицинского обследования.

Медобследование и консультации, проводимые в целях создания условий для формирования здоровой семьи, предотвращения рождения детей, больных талассемией и другими наследственными заболеваниями, будут проводиться в государственных медицинских учреждениях, установленных минздравом по месту жительства одного из вступающих в брак".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на заседании коллегии минздрава отметил завотделом организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

По его словам, каждый вступающий в брак должен будет сдать анализы на наличие талассемии, СПИДа и сифилиса: "Результаты медобследования вступающих в брак будут считаться врачебной тайной. Поэтому, информация медобследования будет объявлена вступающим в брак по отдельности. Им также будут даны медицинско-генетические, медицинско-психологические консультации и консультации по планированию семьи. Все обследования и консультации будут бесплатными".

Г.Поладов добавил, что вступающим в брак будет выдаваться справка о прохождении медобследования, которую нужно будет предъявить в районный (городской) регистрационный отдел министерства юстиции: "В справке результаты обследования не указываются. Справка заверяется руководством медучреждения и ответственным врачом. Медсправка должна выдаваться вступающим в брак не позже двух недель после прохождения медосмотра, срок справки - один месяц".