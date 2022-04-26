Обсуждено усиление сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ

Директор Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге встретился с делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Директор Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге встретился с делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирной Организацией Здравоохранения.

По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с авторитетной организацией здравоохранения с 1992 года, и это сотрудничество с каждым годом развивается по восходящей линии: “За прошедшие 30 лет в условиях взаимного сотрудничества была проделана важная работа, реализованы успешные проекты на страновом, региональном и глобальном уровнях”.