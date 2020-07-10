Аудит в одной из структур Минздрава выявил недочеты

При проверке был выявлен ряд недочетов

Обнародована информация о результатах аудита, проведенного в Центре инновации и снабжения (юридическое лицо публичного права) Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как передает Report, в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2020 год был проведен аудит соответствия на предмет выполнения Центром требований по средствам, выделенных из госбюджета на 2018-2019 годы.

В результате аудита было выявлено, что при составлении Центром прогнозных проектов на 2018-2019 годы в ходе прогнозирования бюджетных средств общего назначения, в том числе необходимых для приобретения лекарственных средств по программам и мероприятиям, не были применены нормативы по расходу на одного больного. Не учитывался остаток лекарств к концу каждого года на складе, у медучреждений не требовали соответствующие заказы.

В 2018-2019 годах поставщиками в некоторых случаях не были сданы лекарственные препараты и средства медицинского предназначения в соответствии с условиями срока годности по заключенным договорам, к концу 2019 года в складах остались лекарственные препараты и средства медицинского предназначения на сумму 4773,9 тыс. манатов, срок годности которых составлял 7,0%-53,0%.

Кроме того, в 2018 году инструкции по применению лекарственных препаратов на 1272,2 тыс. манатов, а в 2019 – на 309,1 тыс. манатов не были переведены на азербайджанский язык.

В соответствии с условиями договоров по приобретению лекарственных препаратов и средств медицинского предназначения не были обеспечены расчет неустойки и ее получение за дни просрочки поставки товаров, возникшие из-за не своевременного выполнения обязательств по договорам исполняющими учреждениями.