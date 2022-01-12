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Обнародовано количество больных анемией в Азербайджане

Обнародовано количество больных анемией в Азербайджане В 2020 году в Азербайджане зарегистрированы 43 188 человек, страдающих от анемии. Это значит, что на каждые 100 тыс. человек в стране приходится 433 больных анемией.
Здоровье
12 января 2022 г. 15:59
Обнародовано количество больных анемией в Азербайджане

В 2020 году в Азербайджане зарегистрированы 43 188 человек, страдающих от анемии. Это значит, что на каждые 100 тыс. человек в стране приходится 433 больных анемией.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист Минздрава Закир Гулиев.

По его словам, это достаточно большая цифра и большинство обратившихся именно женщины молодого возраста. Специалист отметил, что статистика прошлого года по больным анемией еще не полностью завершена.

З.Гулиев добавил, что в последнее время, а именно с 2016 по 2020 год, наблюдается снижение числа людей, страдающих от анемии.

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Версия на английском языке Number of anemia patients in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qan azlığı xəstələrinin sayı açıqlanıb

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