Обнародовано число обращений в токсикологическое отделение Клинического медцентра в нерабочие дни

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число обращений в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в нерабочие дни (31 декабря-4 января).

Как сообщил Report завотделением токсикологии КМЦ Азер Магсудов, за этот период в центр больше всего обращались лица с диагнозом отравления от угарного газа.

По его словам, с данным диагнозом обратились 18 человек: "12 из них были женщины. В настоящее время в отделении продолжают лечение 2 человека, однако к концу дня они будут выписаны домой".

Завотделением также подчеркнул, что за 5 дней в больницу поступили 16 человек в нетрезвом состоянии, которые были отпущены после обследования: "В то же время в клинику обратились 4 человека в связи с аллергической реакцией на лекарства. За этот период случаев с летальным исходом не было".