Обнародованы правила лечения больных COVID-19 в домашних условиях

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №161 от 1 мая 2020 года, пациенты с асимптотическими и легкими симптомами коронавируса проходят лечение дома под наблюдением в условиях самоизоляции.

Как сообщает Report, наблюдение за ними ведут на дому соответствующие поликлиники.

По официальным данным, в период с 7 мая по 7 июня 2020 года лечение получили 1 356 пациентов. 264 из них были тяжелобольными. Тяжелобольных пациентов можно подразделить следующим образом:

№ Возрастная группа Численность 1 30-40 18 2 41-45 11 3 46-55 44 4 56-65 105 5 старше 65 86

Итого: 264

Основываясь на вышеприведенных статистических показателях и опыте ряда стран, распределение пациентов будет вестись следующим образом:

Всем пациентам, у которых выявлен положительный тест на COVID-19, немедленно отправляются СМС-уведомления с предупреждением о принудительной самоизоляции дома.

Пациенты в возрасте 0-45 лет:

Распределение подтвержденных результатов в этой возрастной группе ведется врачами соответствующих поликлиник по телефону. Распределение в Баку проводят работники колл-центра, расположенного в Центре Гейдара Алиева, и привлеченные сотрудники Главного управления здравоохранения города Баку. Положительные результаты лабораторных анализов в течение одного дня оперативно передаются в колл-центр посредством программного обеспечения. В колл-центре определяется поликлиника по адресу проживания пациентов. Список пациентов в течение дня оперативно отправляется в соответствующие поликлиники, которые по телефону интересуются состоянием пациента в соответствии с выданной им шкалой риска. По результатам опроса пациента принимается решение о его содержании под наблюдением в условиях самоизоляции дома или отправки в больницу особого режима. Список пациентов, которым необходимо лечение в больничных условиях, направляется поликлиниками ответственному сотруднику TƏBİB.

Пациенты в возрасте 46-59 лет:

Распределение подтвержденных случаев в этой возрастной группе ведется в больницах особого режима в Баку и регионах. Положительные результаты лабораторных анализов в течение дня оперативно передаются посредством программного обеспечения на службу 103/113, которая доставляет пациента в ближайшую больницу особого режима. В больнице особого режима пациент обследуется по соответствующему алгоритму. Пациенты, подлежащие лечению в домашних условиях, отправляются домой посредством службы 103/113 и находятся под наблюдением соответствующих поликлиник. Список пациентов, которые будут направлены в больницу особого режима, отправляется ответственному сотруднику TƏBİB. Рассмотрев данные списка, сотрудники TƏBİB принимают решение о том, продолжать ли ему лечение в больнице, куда он был доставлен, или же в больнице особого режима. Процесс госпитализации пациентов в больницы особого режима осуществляется службой 103/113.

Пациенты старше 60 лет:

Пациенты этой группы посредством службы 103/113 отправляются сразу в больницы особого режима. Врач службы 103/113, взявший пробу для проведения лабораторных исследований, должен точно заполнить "Форму отправки COVID-19 в лабораторию молекулярной диагностики”. Должен быть точно указан адрес фактического проживания пациента и его наблюдения в поликлинике. С момента взятия анализа подписывается документ “Обязательство о наблюдении в домашних условиях".