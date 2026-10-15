Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате крылатой ракеты
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 13:30
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Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии перехватила крылатую ракету над городом Медина.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил пресс-секретарь коалиции Турки аль-Мальки в соцсети X.
"Крылатая ракета была перехвачена и уничтожена в районе Медины", - сообщил он.
Ранее в этом месяце коалиция заявила, что йеменские хуситы атаковали беспилотником электрораспределительную станцию в Медине.
По данным коалиции, эта станция входила в число объектов, обеспечивающих электроснабжение мечети в городе.
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