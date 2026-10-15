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    Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате крылатой ракеты

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 13:30
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате крылатой ракеты

    Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии перехватила крылатую ракету над городом Медина.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил пресс-секретарь коалиции Турки аль-Мальки в соцсети X.

    "Крылатая ракета была перехвачена и уничтожена в районе Медины", - сообщил он.

    Ранее в этом месяце коалиция заявила, что йеменские хуситы атаковали беспилотником электрораспределительную станцию в Медине.

    По данным коалиции, эта станция входила в число объектов, обеспечивающих электроснабжение мечети в городе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
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