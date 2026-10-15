Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате крылатой ракеты

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии перехватила крылатую ракету над городом Медина.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил пресс-секретарь коалиции Турки аль-Мальки в соцсети X.

"Крылатая ракета была перехвачена и уничтожена в районе Медины", - сообщил он.

Ранее в этом месяце коалиция заявила, что йеменские хуситы атаковали беспилотником электрораспределительную станцию в Медине.

По данным коалиции, эта станция входила в число объектов, обеспечивающих электроснабжение мечети в городе.