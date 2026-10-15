Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Хун Манет: Камбоджа поддерживает преобразование СВМДА в полноценную международную организацию

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:46
    Хун Манет: Камбоджа поддерживает преобразование СВМДА в полноценную международную организацию

    Камбоджа подтверждает свою решительную поддержку преобразования СВМДА в полноценную международную организацию.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Премьер подчеркнул, что Камбоджа будет сотрудничать со всеми государствами-участниками для продвижения дорожной карты преобразования СВМДА и достижения дальнейшего прогресса в переговорах по Уставу организации.

    "Камбоджа рада сообщить о ратификации Конвенции о привилегиях и иммунитетах Секретариата СВМДА, его персонала и представителей. Ратификационная грамота также передана на хранение в Секретариат СВМДА. Камбоджа придает большое значение углублению экономического сотрудничества, включая развитие торговли между государствами-участниками, укрепление устойчивости цепочек поставок, обеспечение энергетической безопасности, развитие взаимосвязанности и устойчивого развития", - сказал он.

    По словам премьера, его страна также приветствует расширение сотрудничества со странами организации в сферах туризма, образования, цифровой трансформации и инноваций.

    "Потенциал нашей организации позволит содействовать построению более мирной, устойчивой, инклюзивной и процветающей Азии. В то время, когда доверие становится все более хрупким, СВМДА укрепляет нашу решимость развивать диалог, сотрудничество и мирное взаимодействие, отвергая конфронтацию, раскол и угрозу применения силы. Поэтому давайте продолжим преодолевать разногласия посредством диалога, укреплять взаимное доверие благодаря конкретному сотрудничеству и соблюдать международное право как общую основу отношений между государствами", - отметил Манет.

    Хун Манет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Hun Manet: Kamboca AQEM-in tamhüquqlu beynəlxalq təşkilata çevrilməsini dəstəkləyir
    Hun Manet: Cambodia supports transforming CICA into full-fledged international organization
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