Премьер Камбоджи высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА и поздравил страну с продлением председательства в организации еще на два года.

Как сообщает Report, об этом он заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Хун Манет выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу страны за теплый прием и гостеприимство, оказанные камбоджийской делегации.

"Я высоко ценю лидерство Азербайджана и поздравляю страну с продлением председательства в СВМДА еще на два года", - сказал он.

Премьер-министр также отметил работу азербайджанского председательства и Секретариата СВМДА по организации саммита.

Кроме того, Камбоджа приветствовала вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в организацию в качестве полноправного члена.

По словам Хун Манета, участие Лаоса будет способствовать повышению представительности, инклюзивности и динамичности СВМДА.