Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Премьер Камбоджи высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:36
    Премьер Камбоджи высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

    Премьер-министр Камбоджи Хун Манет высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА и поздравил страну с продлением председательства в организации еще на два года.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Хун Манет выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу страны за теплый прием и гостеприимство, оказанные камбоджийской делегации.

    "Я высоко ценю лидерство Азербайджана и поздравляю страну с продлением председательства в СВМДА еще на два года", - сказал он.

    Премьер-министр также отметил работу азербайджанского председательства и Секретариата СВМДА по организации саммита.

    Кроме того, Камбоджа приветствовала вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в организацию в качестве полноправного члена.

    По словам Хун Манета, участие Лаоса будет способствовать повышению представительности, инклюзивности и динамичности СВМДА.

    Ильхам Алиев Хун Манет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Kambocanın Baş naziri Azərbaycanın AQEM-ə liderliyini yüksək qiymətləndirib
    Cambodian prime minister praises Azerbaijan's leadership of CICA
    44 - Tezliklə
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