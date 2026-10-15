Премьер Камбоджи высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА
- 15 октября, 2026
- 13:36
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Премьер-министр Камбоджи Хун Манет высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА и поздравил страну с продлением председательства в организации еще на два года.
Как сообщает Report, об этом он заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
Хун Манет выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу страны за теплый прием и гостеприимство, оказанные камбоджийской делегации.
"Я высоко ценю лидерство Азербайджана и поздравляю страну с продлением председательства в СВМДА еще на два года", - сказал он.
Премьер-министр также отметил работу азербайджанского председательства и Секретариата СВМДА по организации саммита.
Кроме того, Камбоджа приветствовала вступление Лаосской Народно-Демократической Республики в организацию в качестве полноправного члена.
По словам Хун Манета, участие Лаоса будет способствовать повышению представительности, инклюзивности и динамичности СВМДА.