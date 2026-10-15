Туркменистан выступил с инициативой учреждения Ашхабадского климатического диалога

Туркменистан выдвигает инициативу учреждения Ашхабадского климатического диалога.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Туркменистан выдвигает инициативу учреждения Ашхабадского климатического диалога - многосторонней платформы для обмена опытом и согласования подходов к вопросам адаптации к изменению климата, борьбы с опустыниванием и засухой, рационального использования водных ресурсов и продвижения зеленых решений", - сказал он.

Бердымухамедов пригласил заинтересованные государства и международных партнеров поддержать эту инициативу.

Он отметил, что изменение климата и экологическая безопасность остаются серьезными вызовами современности, в связи с чем Туркменистан последовательно выступает за укрепление международного сотрудничества в этих областях.

Президент подчеркнул важность объединения усилий государств-участников СВМДА для рационального использования водных ресурсов, внедрения современных природоохранных технологий и повышения устойчивости национальных экономик в условиях глобального изменения климата.