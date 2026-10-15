Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Туркменистан выступил с инициативой учреждения Ашхабадского климатического диалога

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:36
    Туркменистан выступил с инициативой учреждения Ашхабадского климатического диалога

    Туркменистан выдвигает инициативу учреждения Ашхабадского климатического диалога.

    Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Туркменистан выдвигает инициативу учреждения Ашхабадского климатического диалога - многосторонней платформы для обмена опытом и согласования подходов к вопросам адаптации к изменению климата, борьбы с опустыниванием и засухой, рационального использования водных ресурсов и продвижения зеленых решений", - сказал он.

    Бердымухамедов пригласил заинтересованные государства и международных партнеров поддержать эту инициативу.

    Он отметил, что изменение климата и экологическая безопасность остаются серьезными вызовами современности, в связи с чем Туркменистан последовательно выступает за укрепление международного сотрудничества в этих областях.

    Президент подчеркнул важность объединения усилий государств-участников СВМДА для рационального использования водных ресурсов, внедрения современных природоохранных технологий и повышения устойчивости национальных экономик в условиях глобального изменения климата.

    Сердар Бердымухамедов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Климатические изменения
    Türkmənistan Aşqabad İqlim Dialoqunun yaradılmasını təklif edib
    Turkmenistan proposes establishing Ashgabat Climate Dialogue
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