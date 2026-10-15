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    Казахстан намерен расширить экспорт 30 видов переработанной продукции в Швейцарию

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 13:47
    Казахстан намерен расширить экспорт 30 видов переработанной продукции в Швейцарию

    Казахстан может увеличить поставки переработанной продукции в Швейцарию по 30 товарным позициям.

    Как передает Казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК, об этом заявил глава ведомства Арман Шаккалиев на встрече с послом Швейцарии Кристиной Хонеггер.

    Перспективными направлениями названы металлургия, пищевая промышленность, нефтехимия, машиностроение и химическая отрасль. В частности, речь идет о поставках алюминия, стального проката, ферросплавов, подсолнечного масла, муки, макаронных и кондитерских изделий.

    По итогам января–августа 2026 года товарооборот между странами составил 1,12 млрд долларов, увеличившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Казахстана вырос на 15,4% - до 820,5 млн долларов.

    Стороны также обсудили расширение торговли и инвестиционного сотрудничества перед 12-м заседанием Казахстанско-швейцарской межправительственной комиссии, которое пройдет 22 октября в Берне.

    Хонеггер выразила готовность швейцарской стороны к укреплению двусторонних торгово-экономических отношений.

    Швейцария остается одним из крупнейших инвесторов Казахстана. За последние 20 лет объем инвестиций превысил 36 млрд долларов. В Казахстане работают около 400 компаний со швейцарским капиталом.

    Арман Шаккалиев Казахстан Швейцария
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