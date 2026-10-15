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    Мерц призвал увеличить помощь Украине

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 13:46
    Мерц призвал увеличить помощь Украине

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости увеличения помощи Украине для преодоления зимы на фоне усиления российских ударов.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам перед началом заседания Совета ЕС.

    "Я выступал за то, чтобы сделать все возможное для помощи Украине этой зимой и в следующем году. Нам придется еще раз увеличить объем средств, чтобы оказывать Украине долгосрочную поддержку", - сказал Мерц.

    Он подчеркнул, что поддержка Киева направлена не только на защиту территориальной целостности Украины, но и на защиту европейского политического порядка, который, по его словам, подвергается давлению со стороны России.

    Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече европейских лидеров в Брюсселе 16 октября.

    Фридрих Мерц Российско-украинский конфликт Гуманитарная помощь Украине
    German Chancellor Merz calls for increased aid to Ukraine ahead of winter
    MiniBoss
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