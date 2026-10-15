Не менее 10 военнослужащих погибли при нападении боевиков в Нигерии

В результате нападения предполагаемых боевиков террористической группировки "Боко Харам" на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли не менее 10 военнослужащих, свыше 20 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники и местных жителей.

По их данным, в ходе ночной атаки были захвачены позиции правительственных войск, уничтожена военная техника и сожжена часть расположенной неподалеку деревни Майрари.

Кроме того, погибли не менее пяти мирных жителей и один сотрудник лесной охраны.

Перед атакой боевики также захватили более 40 рыболовных лодок в соседнем прибрежном поселении Тумбун-Баребари. При этом рыбаки не пострадали.

Отмечается, что в последние недели нападения исламистских группировок, включая "Боко Харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), участились, несмотря на многолетние военные операции против экстремистов.

На прошлой неделе нигерийские военные отразили нападение на одну из позиций в штате Борно, уничтожив более 25 террористов ISWAP.