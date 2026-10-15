Мерц не ожидает соглашения по бюджету ЕС на нынешнем саммите в Брюсселе

На саммите ЕС в Брюсселе вряд ли будет достигнута договоренность по многолетнему бюджету Европейского союза на 2028-2034 годы, так как есть значительные разногласия между странами сообщества.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом заседания Совета ЕС.

"Мы находимся очень далеко от единой позиции", - сказал Мерц, подчеркнув, что для принятия финансового плана необходимо согласие всех государств-членов.

По его словам, ряд стран выступает за увеличение финансирования, однако Германия не поддерживает такой подход, в частности, по политике сплочения ЕС и сельского хозяйства.

"Мы должны существенно сократить общий бюджет по сравнению с предложениями Еврокомиссии. Ни одна страна - член ЕС не может позволить себе платить взносы в Евросоюз в таком объеме", - заявил Мерц.

По его словам, нынешнее предложение Еврокомиссии предусматривает расходы на 50% выше объема финансирования в рамках действующего многолетнего финансового плана.

Вместе с тем Мерц выразил надежду, что странам ЕС удастся согласовать новый многолетний финансовый план до конца года. "Нам следует взять с собой на декабрьское заседание Совета ЕС на несколько рубашек больше, чем обычно", - сказал он, намекая на возможность затяжных переговоров.

По его словам, ключевыми приоритетами европейского бюджета должны стать повышение конкурентоспособности и укрепление обороны. Мерц также связал дискуссию о расходах ЕС с необходимостью сокращения бюрократии, заявив, что без существенного уменьшения административной нагрузки обсуждение дополнительного финансирования теряет смысл.