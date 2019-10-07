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Обнародована информация о текущем состоянии здоровья Офелии Сянани

Обнародована последняя ситуация со здоровьем Офелии Сянани

Обнародована информация о текущем состоянии здоровья народной артистки Азербайджана Офелии Сянани.

Как сообщает Report, в настоящее время ее лечение продолжается в Республиканском диагностическом центре.

В центре сообщили, что 5 октября О.Сянани поступила в Республиканский диагностический центр с диагнозом острый инфаркт миокарда: "Инвазивный кардиолог Шахин Халилов провел коронарное ангиографическое обследование О.Сянани. В результате обследования инфаркт не подтвердился.

В настоящее время лечение народной артистки продолжается по диагнозу гипертонический криз (резкое повышение артериального давления). Ее состояние удовлетворительное.

В ближайшее время планируется ее выписать".

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