Обнародована информация о текущем состоянии здоровья Офелии Сянани

Обнародована информация о текущем состоянии здоровья народной артистки Азербайджана Офелии Сянани.
Как сообщает Report, в настоящее время ее лечение продолжается в Республиканском диагностическом центре.
В центре сообщили, что 5 октября О.Сянани поступила в Республиканский диагностический центр с диагнозом острый инфаркт миокарда: "Инвазивный кардиолог Шахин Халилов провел коронарное ангиографическое обследование О.Сянани. В результате обследования инфаркт не подтвердился.
В настоящее время лечение народной артистки продолжается по диагнозу гипертонический криз (резкое повышение артериального давления). Ее состояние удовлетворительное.
В ближайшее время планируется ее выписать".
Samirə AbdullayevaАвтор новости