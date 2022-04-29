Нуран Абдуллаев: В ближайшем будущем будут применяться вакцины от многих видов рака

В ближайшем будущем будут применяться вакцины против многих видов рака.

В ближайшем будущем будут применяться вакцины против многих видов рака.

Об этом в интервью Report сказал доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев.

По его словам, в мире есть страны, где ситуация с коронавирусом уже перешла в эндемическую фазу: "Инфекции в определенной форме приблизились к нулю. Такое снижение показателей произошло из-за разработки вакцин против COVID-19 в короткие сроки. Разработка вакцин по такой технологии в короткие сроки означает, что в ближайшем будущем даже будет применение вакцин против многих видов рака. В этом направлении начались серьезные научно-исследовательские работы. Технология изготовления этих вакцин идентична технологии изготовления вакцин против коронавируса. Это также может стать большим революционным изменением в медицине. Кроме того, имеются серьезные научные достижения в области разработки вакцин против рассеянного склероза. Не сомневаюсь, что это будет применяться в ближайшие годы" - добавил Н.Абдуллаев.