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Нуран Абдуллаев: В ближайшем будущем будут применяться вакцины от многих видов рака

Нуран Абдуллаев: В ближайшем будущем будут применяться вакцины от многих видов рака В ближайшем будущем будут применяться вакцины против многих видов рака.
Здоровье
29 апреля 2022 г. 15:45
Нуран Абдуллаев: В ближайшем будущем будут применяться вакцины от многих видов рака

В ближайшем будущем будут применяться вакцины против многих видов рака.

Об этом в интервью Report сказал доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев.

По его словам, в мире есть страны, где ситуация с коронавирусом уже перешла в эндемическую фазу: "Инфекции в определенной форме приблизились к нулю. Такое снижение показателей произошло из-за разработки вакцин против COVID-19 в короткие сроки. Разработка вакцин по такой технологии в короткие сроки означает, что в ближайшем будущем даже будет применение вакцин против многих видов рака. В этом направлении начались серьезные научно-исследовательские работы. Технология изготовления этих вакцин идентична технологии изготовления вакцин против коронавируса. Это также может стать большим революционным изменением в медицине. Кроме того, имеются серьезные научные достижения в области разработки вакцин против рассеянного склероза. Не сомневаюсь, что это будет применяться в ближайшие годы" - добавил Н.Абдуллаев.

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Версия на английском языке Nuran Abdullayev: Vaccines against many types of cancer will be available in near future
Версия на азербайджанском языке Nuran Abdullayev: "Yaxın gələcəkdə xərçəng xəstəliyinin bir çox növünə qarşı peyvəndlər olacaq" 

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