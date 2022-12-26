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В Азербайджане правительству представлен новый документ о регистрации лекарств

В Азербайджане правительству представлен новый документ о регистрации лекарств Правительству представлен пакет документов, подготовленных с целью обеспечения устойчивого развития фармацевтического сектора в Азербайджане.
Здоровье
26 декабря 2022 г. 17:30
В Азербайджане правительству представлен новый документ о регистрации лекарств

Правительству представлен пакет документов, подготовленных с целью обеспечения устойчивого развития фармацевтического сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на отчетном заседании Минздрава.

Министр отметил, что секретариат Комиссии, созданной соответствующим распоряжением Кабинета министров для обеспечения устойчивого развития фармацевтического сектора в Азербайджане, поручен Министерству здравоохранения: "В целях выполнения задач, указанных в распоряжении, был изучен процесс регистрации лекарственных средств, международный опыт по цифровизации сектора, а подготовленный пакет документов согласован с соответствующими органами и представлен на утверждение".

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