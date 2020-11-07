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Названы замедляющие старение продукты

Названы замедляющие старение продукты Врач-диетолог Екатерина Толстикова назвала продукты, помогающие замедлить старение
Здоровье
7 ноября 2020 г. 01:07
Названы замедляющие старение продукты

Врач-диетолог Екатерина Толстикова назвала продукты, помогающие замедлить старение.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"К примеру, нужно есть ягоды: синие, фиолетовые, розовые, красные... Чем больше антоцианов и антиоксидантов мы получаем, тем больше наша защита. Многие люди думают, что ягоды нужно есть только летом. Это заблуждение. Потому что чем дольше вы их будете есть, тем дольше ваш организм будет оставаться под защитой. Ягоды можно заморозить и на их свойства это не повлияет. Тоже самое касается овощей. Они бывают: красные, оранжевые и т.д. Чем больше этих веществ мы получаем, тем выше защита организма и больше вероятность того, что все риски будут снижаться и вы точно ничем не заболеете», - сказала Толстикова.

Также диетолог отметила, что важно помнить о том, что для замедления старения мало просто есть определенные продукты. Кроме того, нужно менять свои привычки: завтракать, не пропускать обед, пить достаточное количество воды, высыпаться и т.д.

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