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Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада

Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета.
Здоровье
3 августа 2021 г. 20:50
Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада

Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Express со ссылкой на заявление Британского фонда сердца.

По мнению специалистов, опасность этого лакомства заключается в высоком содержании сахара и насыщенных жиров. Врачи предупреждают, что эти ингредиенты могут быть чрезвычайном опасными в большом количестве.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также при его выборе отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием какао и минимальным процентом опасных элементов.

В то же время ряд специалистов указывает на пользу шоколада для организма. Ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор ранее пришли к выводу, что этот продукт может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследователи выяснили, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных. При этом они напомнили о необходимости употреблять шоколад в разумных количествах.

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