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Названы три основных вещества, активирующих иммунитет

Названы три основных вещества, активирующих иммунитет Специалист рекомендовала есть апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву
Здоровье
27 ноября 2020 г. 13:34
Названы три основных вещества, активирующих иммунитет

Доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос рассказала, какие витамины и минералы наиболее эффективны для укрепления иммунитета, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь она указала на важность витамина С, который необходим для лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями. Специалист рекомендовала есть апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву.
Далее специалист напомнила, что низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний у взрослых и детей. Она посоветовала принимать добавку витамина D3 и уточнить необходимую дозировку у врача.

Также, по ее словам, решающее значение для нормального развития и функционирования клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, имеет цинк.

Паласиос добавила, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.

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Версия на английском языке Three vitamins, minerals to boost your immune system

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