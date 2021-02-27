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Названы "суперпродукты" для продления жизни

Названы "суперпродукты" для продления жизни Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь.
Здоровье
27 февраля 2021 г. 05:56
Названы суперпродукты для продления жизни

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам медиков, речь идет о еде, богатой растительным белком. Так, замена в рационе животного белка на растительный снижает риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.

Специалисты назвали лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.

"Арахис — это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы — 24,5, грецкий орех — 24,1", — подчеркнул Продеус.

Врачи также обратили внимание, что высоким содержанием растительного белка отличаются фасоль и горох.

Малышева добавила, что суточная норма растительного белка содержится в 60 г арахиса, семенах тыквы и грецкого ореха.

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