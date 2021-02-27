Названы "суперпродукты" для продления жизни

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале о "суперпродуктах", которые могут продлить жизнь.
Специалисты назвали лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.
"Арахис — это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы — 24,5, грецкий орех — 24,1", — подчеркнул Продеус.
Врачи также обратили внимание, что высоким содержанием растительного белка отличаются фасоль и горох.
Малышева добавила, что суточная норма растительного белка содержится в 60 г арахиса, семенах тыквы и грецкого ореха.