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Report Georgia

Названы сроки завершения пандемии COVID-19

Названы сроки завершения пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года.
Здоровье
21 августа 2020 г. 20:52
Названы сроки завершения пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он, оценивая ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского" гриппа в 1918 году.

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