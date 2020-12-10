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Названы самые вредные для мозга продукты

Названы самые вредные для мозга продукты Продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем
Здоровье
10 декабря 2020 г. 10:11
Названы самые вредные для мозга продукты

Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.

По ее словам, продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем.

"Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге", - заявила специалист.

Кроме того, такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции, предупредила Москони.

Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендовала принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В.

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