Названы регионы Азербайджана с наибольшим числом больных зобом

Названы регионы Азербайджана, где наиболее часто регистрируются случаи заболевания щитовидной железы (зоб).

Названы регионы Азербайджана, где наиболее часто регистрируются случаи заболевания щитовидной железы (зоб).

Как сообщает Report, об этом рассказал специалист-эксперт Минздрава, хирург-эндокринолог Азер Хумматов.

По его словам, наибольшее число обращений в связи с этим заболеванием поступает от жителей Габалы, Шеки, Гаха, Загаталы, Балакена, Лянкярана, Губы и Гусара.

Врач отметил, что в связи с этим заболеванием в основном ставится диагноз ядовитый зоб и даются показания к операции.

По словам специалиста, что среди обращающихся также большое число пациентов из Нахчывана. Он подчеркнул, что у пациентов из северной зоны наблюдаются узлы и ядовитый зоб, а среди пациентов из Нахчывана – увеличенные в размерах узлы щитовидки.

Представитель министерства добавил, что заболевания щитовидной железы часто встречаются у женщин: "Поскольку во время беременности в организме наибольшая нагрузка приходится именно на щитовидную железу".