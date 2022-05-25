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Названы регионы Азербайджана с наибольшим числом больных зобом

Названы регионы Азербайджана с наибольшим числом больных зобом Названы регионы Азербайджана, где наиболее часто регистрируются случаи заболевания щитовидной железы (зоб).
Здоровье
25 мая 2022 г. 15:56
Названы регионы Азербайджана с наибольшим числом больных зобом

Названы регионы Азербайджана, где наиболее часто регистрируются случаи заболевания щитовидной железы (зоб).

Как сообщает Report, об этом рассказал специалист-эксперт Минздрава, хирург-эндокринолог Азер Хумматов.

По его словам, наибольшее число обращений в связи с этим заболеванием поступает от жителей Габалы, Шеки, Гаха, Загаталы, Балакена, Лянкярана, Губы и Гусара.

Врач отметил, что в связи с этим заболеванием в основном ставится диагноз ядовитый зоб и даются показания к операции.

По словам специалиста, что среди обращающихся также большое число пациентов из Нахчывана. Он подчеркнул, что у пациентов из северной зоны наблюдаются узлы и ядовитый зоб, а среди пациентов из Нахчывана – увеличенные в размерах узлы щитовидки.

Представитель министерства добавил, что заболевания щитовидной железы часто встречаются у женщин: "Поскольку во время беременности в организме наибольшая нагрузка приходится именно на щитовидную железу".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda zob xəstəliyinin daha çox qeydə alındığı bölgələr açıqlanıb

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