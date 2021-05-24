Названы простые способы ускорить обмен веществ

Снижение веса напрямую зависит от скорости метаболизма.

Снижение веса напрямую зависит от скорости метаболизма.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram поделилась способами ускорения обмена веществ.

Одним из главных правил для худеющих остается физическая активность. Работа мышц прямо пропорциональна сжиганию калорий. При этом необязательно заниматься каким-то видом спорта, его можно заменить на другую двигательную активность.

Залогом успеха в похудении служит и здоровый сон. Нарушения метаболизма зачастую происходят из-за недостатка сна, что, в свою очередь, ведет к снижению расхода калорий и, как следствие, нарушениям в обмене веществ. Получается замкнутый круг.

Также специалист советует добавить больше продуктов, содержащих белок, в ежедневный рацион. Большая часть энергии организма при пищеварении тратится именно на расщепление белка, поэтому эксперт рекомендует повысить употребление мяса, рыбы, яиц, орехов, бобовых культур.

Ускорение обмена веществ вызывает и тепло. Арсеньева подчеркнула важность холодных напитков, поскольку в таком случае организм тратит часть энергии на восстановление тепла, и зеленого чая. Наконец, не стоит забывать об острой пище, которая также сокращает чувство голода.