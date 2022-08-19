Названы новые симптомы коронавируса

Названы новые симптомы COVID-19.
Как передает Report, об этом в беседе с
По его словам, изменение в симптоматике связано с тем, что меняется спайк-протеин.
"Сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния. Если в 2020 году именно он сигнализировал о наличии заболевания, то сегодня этот симптом в большинстве случаев не сопровождает болезнь", - сказал эксперт.
По его словам, в настоящее время инфекцию могут сопровождать заложенность носа, головная боль, а также боль в глазных яблоках.