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Названы новые симптомы коронавируса

Названы новые симптомы коронавируса Названы новые симптомы COVID-19.
Здоровье
19 августа 2022 г. 05:53
Названы новые симптомы коронавируса

Названы новые симптомы COVID-19.

Как передает Report, об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, изменение в симптоматике связано с тем, что меняется спайк-протеин.

"Сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния. Если в 2020 году именно он сигнализировал о наличии заболевания, то сегодня этот симптом в большинстве случаев не сопровождает болезнь", - сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время инфекцию могут сопровождать заложенность носа, головная боль, а также боль в глазных яблоках.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun yeni əlamətləri açıqlanıb

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