О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы непригодные для купания пляжи - СПИСОК

Названы непригодные для купания пляжи - СПИСОК "Из 12 пунктов в городе Баку бытовые отходы сливаются в Каспийское море без очистки, что приводит к загрязнению моря".
Здоровье
16 июня 2021 г. 15:50
Названы непригодные для купания пляжи - СПИСОК
0 : 00
0 : 00

"Из 12 пунктов в городе Баку бытовые отходы сливаются в Каспийское море без очистки, что приводит к загрязнению моря".

Как передает Report, об этом сказал завотделом Центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Зияддин Кязымов.

По словам представителя министерства, важно, чтобы уровень наличия кишечной палочки в морской воде соответствовал норме:

"В противном случае это может привести с распространению среди населения острых желудочно-кишечных заболеваний. До начала пляжного сезона с территории берутся образцы морской воды, проводятся лабораторные исследования. Допустимая норма кишечной палочки в одном литре воды составляет 5 тыс., однако в некоторых местах этот показатель значительно превышает норму. Например, бактериологические образцы, взятые в зоне Сахиль Гарадагского района, на пляжах Шихово Сабаильского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, не соответствуют стандартам. Купаться на этих пляжах запрещено".

З.Кязымов отметил, что целесообразнее пользоваться пляжами на территории Абшеронского полуострова, Хазарского и Бинагадинского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu çimərliklərdən götürülən bakterioloji nümunələr standartlara uyğun gəlməyib - SİYAHI

Экслюзивные новости

Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi