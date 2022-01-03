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Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови Наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
Здоровье
3 января 2022 г. 06:13
Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови

Наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, по данным эксперта, люди со второй и четвертой группой крови более подвержены заболеванию коронавирусом, чем те, у кого первая и третья группа крови.

"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", - объяснила такую разницу к устойчивости к заболеванию биолог.

Если у человека есть эти антигены, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы. При малой дозе вируса люди с первой и третьей группой крови могут и вовсе не заболеть.

Баранова также усомнилась, что "омикрон" вытеснит "дельту". По ее словам, для защиты сразу от двух вариантов SARS-CoV-2 может потребоваться вакцинация каждые три месяца - или даже два.

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