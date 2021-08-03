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Названо смертельно опасное последствие коронавируса

Названо смертельно опасное последствие коронавируса В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний.
Здоровье
3 августа 2021 г. 12:05
Названо смертельно опасное последствие коронавируса

В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео.

Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.

Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25 процента случаев; респираторные (18 процентов), и системные (16 процентов). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12 процентов), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.

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Версия на английском языке Deadly consequence of coronavirus disclosed

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