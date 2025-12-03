Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

В связи с началом осенне-зимнего сезона в медицинских учреждениях, находящихся в ведении TƏBİB, с 8 октября по 2 декабря вакцинацию от гриппа прошли 28 267 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, 3 450 из них были в возрасте от 0 до 17 лет, 20 011 - 18-59 лет, а 4 806 - 60 лет и старше.

Отметим, что вакцинация проводится на добровольной основе.