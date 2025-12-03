Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

    Здоровье
    • 03 декабря, 2025
    • 15:34
    Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

    В связи с началом осенне-зимнего сезона в медицинских учреждениях, находящихся в ведении TƏBİB, с 8 октября по 2 декабря вакцинацию от гриппа прошли 28 267 человек.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

    Согласно информации, 3 450 из них были в возрасте от 0 до 17 лет, 20 011 - 18-59 лет, а 4 806 - 60 лет и старше.

    Отметим, что вакцинация проводится на добровольной основе.

    TƏBİB вакцинация грипп
    Azərbaycanda qrip əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
    Elvis

    Последние новости

    15:50

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

    ИКТ
    15:49

    Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

    Туризм
    15:37

    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

    Наука и образование
    15:37

    В новой конституции Армении могут изменить правила проведения парламентских выборов

    В регионе
    15:36

    В Азербайджане растет численность пожилого населения

    Здоровье
    15:34

    Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

    Здоровье
    15:31
    Фото

    Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    15:31

    Макрон прибыл с визитом в Китай

    Другие страны
    15:29
    Фото

    НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

    Армия
    Лента новостей